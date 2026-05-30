日記をつけてみたい。でも、何を書けばいいのかわからない。始めたはいいけど、続かない。興味はあっても、意外とハードルが高いと感じてしまうのが日記かもしれません。15歳の頃から日記を書き続け、自身の日記をZINEや書籍として発表してきた小沼理さんに、日記の始め方から、続けるコツ、日記をZINEや本にする面白さをインタビュー。また、書くことに構えてしまう人に向けた「日記の入り口になる5冊」も教えてもらいました。小