単純に『カッコいい、悪い』ではないフェラーリ初のEVとして注目を集める『フェラーリ・ルーチェ』。デザインを手がけたのは、元アップルのジョニー・アイヴとマーク・ニューソンによるユニット『LoveFrom』であることでも話題となりました。【画像】初のEVは賛否両論！ついにデビューを果たした『フェラーリ・ルーチェ』全50枚先行公開されていたインテリアは、従来のクルマにはないミニマルかつ高品質な世界観が高く評価されて