「ドジャース−フィリーズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が初回の第１打席で２試合連発となる先制の８号ソロを放った。大谷、パヘズが凡退し２死無走者で迎えた第１打席。初球の外角フォーシームを完璧にとらえると、打球は左翼ポール際に飛び込んだ。本拠地が大歓声に包まれ、大谷がベンチで拍手を送った一撃。昨年の地区シリーズで激闘を演じたフィリーズ相手に価値あるアーチだ。フ