【モデルプレス＝2026/05/30】日本テレビの田辺大智アナウンサー（29）が2026年5月30日、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜あさ7時30分〜）に生出演。双子が誕生したことを報告した。【写真】双子誕生報告の29歳イケメンアナ、花束持つ近影◆田辺大智アナ、双子誕生を報告田辺アナは「実は先日、双子の女の子が生まれまして父になりました」と報告し「可愛くて可愛くてもう今すぐ帰りたい！帰りたい早