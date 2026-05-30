52歳となった岩田康誠騎手は、かつての勢いをすっかり失っていました... その胸の中には、語られることのない、大きな葛藤が。 トップジョッキーが、どん底の日々から這い上がり、復活をかけて、ダービー制覇を目指す姿に密着しました。 協力：福永祐一厩舎 【日本ダービー2026 いざ！栄光の舞台へ 大好評配信中】 日本ダービーを100倍楽しむための特別番組。 7944頭の頂