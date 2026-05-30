歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎が、6月1日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。八代目尾上菊五郎＝テレビ朝日提供昨年5月、八代目尾上菊五郎を襲名。父は七代目を継続するため、歌舞伎界でも大変珍しい二人の菊五郎が誕生した。今回の襲名で今まで交流が少なかった学生時代の友達が舞台を見に来たり、お祝いの会を開いてくれたそうで、それがきっかけとなり、山登りに行くなど新た