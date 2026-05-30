デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回はプロ野球で初めて背番号「０」を着用した選手を取り上げる。◇◇広島は７９、８０年に連続日本一を果たした後、８１年２位、８２年には４位と低迷が続いた。そこでチームは「ゼロからの再出発」を掲げ、抜本的なチーム改革に乗り出した。その一環として、若手を中心に背番号を大幅に変更。その