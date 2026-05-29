◇交流戦西武13―4DeNA（2026年5月29日ベルーナドーム）昨季まで所属した古巣・DeNAとの初対戦で、西武・桑原将志が2安打1打点と活躍した。初回2死で中前打。2―2の3回無死一塁では右翼線に決勝の適時三塁打を放った。オフにFA権を行使して西武に移籍。桑原は「いつも通り集中した。勝つために自分ができる役割を考え、それが結果につながった」と振り返った。