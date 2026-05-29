フリーアナウンサーの神田愛花が29日に46歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムで報告した。「今日は私、46歳のお誕生日です」と伝え、「この年齢になってもとても楽しいお仕事を毎日させて頂けているのも、日頃応援して下さっている皆様のおかげです本当に本当にありがとうございます」とファンに感謝。「これからも一生懸命頑張って参ります何卒宜しくお願い致します」とメッセージをつづった。「HAPPYBIRTHDAY」