サーキュレーションは5月27日、「プロ人材実態調査」の結果を発表した。調査は2025年12月26日〜2026年1月5日、外部のプロとしてフリーランス・副業・起業で働く個人500名を対象にインターネットで行われた。生成AIの活用状況生成AIの活用状況を聴取したところ、1年以内に特定の業務を受けたプロ人材の39.2%が「日常的に活用」または「活用拡大中」であることが明らかに。一方、特定業務を1年以内に受託していない非稼働層は24.1%、