「頑張っているのに給料が上がらない」「このまま今の会社にいていいのだろうか」――そんな不安を抱えていないでしょうか。『なぜかいつも上手くいく人のお金の使い方』(井上裕之／あさ出版)では、歯科医師でベストセラー作家の井上裕之氏が、“給料が上がる人”に共通する考え方を解説しています。今回は、「評価される人」が必ず理解している「会社のルール」について紹介します。○給料を上げるための思考と実践を身につける先