NiziUが、ドームツアー＜NiziU Live with U 2026 “NiziU : THE CINEMA”＞千秋楽の東京ドーム公演を、「NiziU Live with U 2026 “NiziU : THE CINEMA” ONLINE LIVE」として、6月14日に独占ライブ配信することを発表した。本ツアーは、結成5周年のアニバーサリーイヤーの集大成として約3年半ぶりに開催される。久々の大規模なドームツアーとあってメンバーたち自身も「緊張もしますけど準備をめちゃくちゃ頑張りたいと思っていま