◾️「NiziU Live with U 2026 “NiziU : THE CINEMA” ONLINE LIVE」

ライブ配信日時：6月14日（日）午後４:00開演 ※見逃し配信はございません

出演者：NiziU

視聴料金：4,500円（税込）

販売期間：〜6月14日（日）午後４:00まで

購入URL：https://www.hulu.jp/store/niziu-live-with-u-2026-niziu-the-cinema-online-live

※販売期間は予告なく変更になる場合がございます。

▼購入方法

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◎決済方法：クレジットカード、PayPay、Huluのポイント

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◎視聴可能なデバイス：インターネットに接続したテレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなど

視聴可能なデバイスの詳細はhttps://help.hulu.jp/hc/ja/articles/360047878553をご確認ください。

▼注意事項

・本ライブ配信は、インターネットを介して実施されます。

・ご購入後のキャンセルはできません。

・視聴方法や注意事項につきましては、必ずご購入前にご確認ください。

・ライブ配信の特性上、映像や音声の乱れ、インターネット回線のトラブルによる配信の一時中断などが発生する可能性がありますが、視聴料の払い戻しはできませんので、あらかじめご了承ください。

・お客様の視聴環境およびインターネット環境に伴うトラブルに関しましては、当社は責任を負いかねます。

・視聴に関して発生する一切の費用（通信費、回線費等）はお客様のご負担となります。データ通信量が多くなることが想定されるため、Wi-Fi等のご利用を推奨します。

・ライブ配信は途中から視聴した場合はその時点からの視聴となり、途中で巻き戻したりすることもできません。

・配信される映像、画面、音声等は著作権で保護されております。本配信の映像等を、許可なく録画、録音、転載、送信その他利用することは禁じられています。

・よくあるご質問事項：https://help.hulu.jp/hc/ja/sections/360008449213

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※月額定額料金は1,026円(税込)となります。ただし、iTunes Store決済の場合には1,050円(税込)となります。

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