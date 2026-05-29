日本代表は29日、キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦に臨む招集メンバー26名全員が集合した。練習開始前には週刊少年ジャンプで連載中の人気漫画『ONE PIECE（ワンピース）』とサッカー日本代表のコラボを記念し、尾田栄一郎先生の描きおろしパネルが登場。青色の麦わら帽子が贈呈され、主人公モンキー・D・ルフィと一緒に記念撮影を行った。キャプテンの遠藤航は「この麦わら帽子をいただいたので、僕らも麦わ