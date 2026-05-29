MUSIC AWARDS JAPAN2026 国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」の授賞式の模様を、NHKで生中継。その放送日時が決定した。「MUSIC AWARDS JAPAN」とは音楽業界の主要 5 団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞