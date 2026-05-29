お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が、29日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金前8：00）に生出演。エンディングで衝撃の“告知”を行い、スタジオを騒然とさせた。【写真】「最近体動かしてたらちょっとシュって」“ヒップ突き出しポーズ”で近影を披露する信子MCの麒麟・川島明に「いかがでした？今日は？」と振られた信子は「今日楽しかったです」と感想をいいつつ「最近なんか“ぽかぽか”してきたじゃ