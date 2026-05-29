記事ポイントコーヒー抽出後の残滓を麹発酵ペーストに転換した新スイーツ2種が2026年6月20日から発売富士山・駿河湾を一望できる伊豆パノラマパーク内カフェ「葛城珈琲」で提供静岡県SDGsビジネスアワード受賞企業2社が連携した観光地完結型の循環モデルを実装 静岡県伊豆の国市の伊豆パノラマパーク内カフェ「葛城珈琲」で、コーヒー抽出後の残滓を麹発酵ペーストとして再生した新スイーツ2種が2026年6月20日（土）に登場し