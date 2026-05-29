2000年（平12）6月、代打を出されて腹を立て、試合中に帰宅した職場放棄に対するペナルティーの2軍落ちは1カ月続いた。7月18日の広島戦（横浜）で復帰。14試合に出場したが、いまひとつ調子が上がらない。8月12日に再び抹消。今度は2軍の湘南シーレックスの試合で手応えをつかみ、最短の10日で1軍に戻った。22日からの中日3連戦（ナゴヤドーム）で2安打。25日からの巨人3連戦（横浜）で4安打。29日からのヤクルト2連戦（同）