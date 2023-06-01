俳優の浜辺美波が、6月1日から放映が始まるデンヨーの新テレビCM「デンヨーくんとミナミさん・踊ってみた」篇に出演した。昨年1月には第1弾となる「デンヨーくんとミナミさん・出会い」篇が放送されており、マスコットキャラクターの“デンヨーくん”との再共演を果たした。CMで浜辺は、「ラ・バンバ」をベースにしたオリジナルソングを歌いながら、「地図記号の発電所ポーズ」を取り入れた“発電ダンス”に挑戦。撮影後のインタ