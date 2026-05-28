元セクシー女優の深田えいみが、自身の壮絶ないじめ経験と当時の過酷な心境を明かす場面があった。【映像】深田えいみの“整形前＆デビュー時”の姿2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在として、世界的にも人気を誇っている。5月28日