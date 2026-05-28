13年間在籍した巨人で1027安打。横浜（現DeNA）に移籍して6年、毎年コンスタントに150本前後の安打を積み重ね、通算2000安打まであと73本として2000年（平12）を迎えた。開幕から調子が上がらず、打率は2割3分台に低迷。6月18日の広島戦（横浜）だった。1―1で迎えた6回2死一、二塁。打席に向かおうとしたら、背中越しに「代打・中根（仁）」を告げられた。人生の中でこんな怒れるのかというほどの怒りがこみ上げてきた。ベ