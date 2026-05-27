［論点皇位継承］＜３＞皇室についての議論は非常に重い。初代の神武天皇から１２６代にわたり、様々な過程を経ながらただ一度の例外もなく、男系で継承されてきた。世界に唯一無二の伝統と重みを謙虚に受け止める必要がある。天皇は時に権威の長として、時に文化のリーダーとして存続してきた。皇室の伝統が日本の国柄を形作ってきたと言っても過言ではない。悠久の歴史の中で皇統断絶の危機もあったが、先人の英知により乗