◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２６日・バンテリンドーム）「５番・右翼」で先発出場した中日のジェイソン・ボスラー外野手が、セーフティーバントで出塁した。１―０の４回。先頭で打席に入ると、先発・荘司が投げた瞬間に、バントの構えで初球を三塁側に転がした。三塁手が遊撃付近に守り、極端な守備シフトを敷いていた楽天の意表を突いた。ここから、山本の四球などで、２死一、三塁としたが、マラーが