【モデルプレス＝2026/05/26】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）の公式YouTubeチャンネルが5月24日に更新された。SHUNTO（シュント）がデビュー2年目の危機を明かす場面があった。【写真】BE:FIRST、秘蔵プライベートエピソード満載の特別企画全編◆BE:FIRST、プレデビューからの約5年間を振り返る2021年8月16日にプレデビュー、同年11月3日にデビューし、今年5周年を迎えるBE:FIRST。今回投稿された動画では