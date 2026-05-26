【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の寺田心が5月25日、フジテレビ系新ゲームバラエティー「真剣遊戯！THEバトルSHOW」（毎週月曜よる8時〜）に出演。子役時代からの“激変ぶり”が話題を呼んでいる。【写真】子役出身17歳俳優「思わず二度見」現在の姿◆寺田心、体格の良さ話題に“可愛すぎる子役”として人気を集め、最近では“激変ぶり”が話題の寺田は、3月3日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）にて、現