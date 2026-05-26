【モデルプレス＝2026/05/26】株式会社ロッテは6月22日、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、『クーリッシュ 梨』を発売する。【写真】夏にぴったり「クーリッシュ」史上初のフレーバー◆「クーリッシュ」史上初のフレーバー登場「ゴクッと心みずみずしい！」をキャッチコピーに、暑い夏にピッタリな、ポジティブでみずみずしい美味しさを提供したいという想いで開発。梨の味わいをしっかり楽しめるよう、すりおろし果