「クーリッシュ」史上初の梨フレーバー登場 定番の2品も夏季限定品質にリニューアル
【モデルプレス＝2026/05/26】株式会社ロッテは6月22日、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、『クーリッシュ 梨』を発売する。
【写真】夏にぴったり「クーリッシュ」史上初のフレーバー
「ゴクッと心みずみずしい！」をキャッチコピーに、暑い夏にピッタリな、ポジティブでみずみずしい美味しさを提供したいという想いで開発。梨の味わいをしっかり楽しめるよう、すりおろし果肉・裏ごし果肉を含む梨果汁・果肉を10％使用した。本物の梨のようなシャリシャリ食感と爽やかですっきりした味わいが楽しめる。「クーリッシュ」史上初となる梨フレーバーで、レアデザインは梨の果実に付いた水滴がスマイルマークになっている。
「クーリッシュ 梨」発売記念で、ロッテ監修のもと、健美薬湯株式会社から温浴施設向けに販売中の入浴料「く〜りっし湯」から「く〜りっし湯 梨の香り」が6月下旬より登場。「クーリッシュ」をイメージした爽やかなお風呂を楽しんだ後に、「クーリッシュ」を飲んで気持ちいい湯あがりルーティンを楽しめる。
通年販売中の「クーリッシュ バニラ」、「クーリッシュ ベルギーチョコレート」を6月下旬より夏季限定品質で順次リニューアル発売。夏季限定でアイスの中の“微細氷”サイズを大きくし、比率を高めることで、シャリッとした食感と冷涼感がアップした、暑い夏にこそ飲みたくなる「クーリッシュ」だ。パッケージは夏らしさ満開の4デザインが登場する。（modelpress編集部）
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◆「クーリッシュ」史上初のフレーバー登場
「ゴクッと心みずみずしい！」をキャッチコピーに、暑い夏にピッタリな、ポジティブでみずみずしい美味しさを提供したいという想いで開発。梨の味わいをしっかり楽しめるよう、すりおろし果肉・裏ごし果肉を含む梨果汁・果肉を10％使用した。本物の梨のようなシャリシャリ食感と爽やかですっきりした味わいが楽しめる。「クーリッシュ」史上初となる梨フレーバーで、レアデザインは梨の果実に付いた水滴がスマイルマークになっている。
◆「クーリッシュ」バニラ＆ベルギチョコレート、夏季限定品質で順次リニューアル
通年販売中の「クーリッシュ バニラ」、「クーリッシュ ベルギーチョコレート」を6月下旬より夏季限定品質で順次リニューアル発売。夏季限定でアイスの中の“微細氷”サイズを大きくし、比率を高めることで、シャリッとした食感と冷涼感がアップした、暑い夏にこそ飲みたくなる「クーリッシュ」だ。パッケージは夏らしさ満開の4デザインが登場する。（modelpress編集部）
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