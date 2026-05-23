ＩＭＭ通貨先物５月１９日主要国通貨円の売り越し増加 円93905枚の売り越し 18803枚の売り越し増 ユーロ33513枚の買い越し 6687枚の買い越し減 ポンド64307枚の売り越し 21248枚の売り越し増 スイスフラン36937枚の売り越し 740枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数479枚の売り越し 3666枚減少し売り越しに転じる レバレッジド・ファンズ５月１９日主要国通貨円の売り越し増加 円81624枚の売り越し 11019