花くじにより特別デートの権利を獲得したゆうかは、りおをナイトプールデートに誘った。水着姿のウォータースライダーでは肌と肌が密着する超至近距離となり、スタジオの見届人らからは悲鳴にも似た絶叫があがる。「心拍数360くらい」「友達感ではなかった」と気持ちを伝え合う2人にスタジオも「ドキドキ止まらない！」と沸き立った。【映像】密着ハプニングが起きたモテ女子とのプールデート毎週月曜日よる9時から放送中のABE