「東都大学野球、東洋大５−６中大」（１９日、神宮球場）今秋ドラフト候補の中大・伊藤櫂人内野手（４年・大阪桐蔭）がリーグ戦通算１０本目となる今季３号を放った。「体勢は崩されたけど、うまく拾えて今日も風が強かったのかな。うまく飛んでくれた」５−０の四回２死。４球目をうまく拾った。高々と舞い上がった打球は左翼スタンドの中段付近に落ち、伊藤櫂は白い歯を見せてダイヤモンドを走った。開幕から状態が上