スイスの腕時計ブランド「チューダー（TUDOR）」が、日本相撲協会の世界初のワールドワイドパートナーに就任した。【画像をもっと見る】チューダーではこれまでも、スローガン「BORN TO DARE」の精神で挑戦と革新を続けるスポーツを支援。サーフィンやサイクリング、ラグビー、F1といったさまざまな競技と、パートナーシップを結んできた。同ブランドが、次なる「挑戦」のパートナーとして白羽の矢を立てた相撲は、1500年以