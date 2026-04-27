【モデルプレス＝2026/04/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が4月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人・倉澤俊（くらさわ・しゅん）との2ショット写真を披露した。【写真】「今日好き」美男美女カップル「幸せオーラ全開」交際半年ディズニーデートで密着◆しゅんゆまカップル、半年記念ディズニーショット公