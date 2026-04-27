「今日好き」しゅんゆまカップル、交際半年記念でディズニー密着ショット公開「ラブラブで尊い」「ビジュ爆発してる」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が4月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人・倉澤俊（くらさわ・しゅん）との2ショット写真を披露した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「幸せオーラ全開」交際半年ディズニーデートで密着
谷村は「半年記念日のお祝いってことで ディズニーシー行ってきた」とつづり、写真を投稿。お揃いのカチューシャをつけて顔を寄せ、倉澤の頬を指でつつくショットを公開した。
また、それぞれがInstagramフィードにも投稿しており、谷村は「楽しすぎてあっという間だったー」と記しチュロスを手に持つ姿を、倉澤は「また一緒に行きたいな」と谷村の顎を掴むショットなどを披露している。
この投稿に「2人の顔が美しい」「半年おめでとう」「しゅんゆまカップル、ラブラブで尊い」「ビジュ爆発してる」「幸せオーラ全開」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「チェンマイ編」にてカップル成立した。また倉澤は2026年1月期のフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」に外来受付の山崎海斗（やまざき･かいと）役で出演していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美男美女カップル「幸せオーラ全開」交際半年ディズニーデートで密着
◆しゅんゆまカップル、半年記念ディズニーショット公開
谷村は「半年記念日のお祝いってことで ディズニーシー行ってきた」とつづり、写真を投稿。お揃いのカチューシャをつけて顔を寄せ、倉澤の頬を指でつつくショットを公開した。
◆しゅんゆまカップルの投稿に反響
この投稿に「2人の顔が美しい」「半年おめでとう」「しゅんゆまカップル、ラブラブで尊い」「ビジュ爆発してる」「幸せオーラ全開」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「チェンマイ編」にてカップル成立した。また倉澤は2026年1月期のフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」に外来受付の山崎海斗（やまざき･かいと）役で出演していた。（modelpress編集部）
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