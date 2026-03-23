4月1日より配信スタートとなるアニメ『ドロヘドロ Season2』。Season2の配信に先立ち、オープニングとエンディングのノンクレジット映像が公開された。また3月25日（水）から2週間にわたり、YouTube「TOHO animationチャンネル」にて、『ドロヘドロ』Season1の期間限定無料配信が決定した。＞＞＞OP＆EDノンクレジット映像場面カットをチェック！（写真14点）2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無