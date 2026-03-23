【ドロヘドロ】ノンクレOP＆ED映像公開！ Season1の無料配信も決定
4月1日より配信スタートとなるアニメ『ドロヘドロ Season2』。Season2の配信に先立ち、オープニングとエンディングのノンクレジット映像が公開された。また3月25日（水）から2週間にわたり、YouTube「TOHO animationチャンネル」にて、『ドロヘドロ』Season1の期間限定無料配信が決定した。
＞＞＞OP＆EDノンクレジット映像場面カットをチェック！（写真14点）
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送をはたした。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となっている。
このたび、4月1日（水）からのSeason2配信に先立ち、ノンクレジットオープニングおよび、エンディング映像を公開された。
それぞれ、本作の音楽プロデュースも担当するクリエイティブ・ユニット「（K）NoW_NAME」の楽曲と、MAPPAによる独創的かつハイクオリティな映像が掛け合わされた、本編同様に何度も観たくなる中毒性バツグンの内容になっている。
オープニング映像は、オープニングテーマ『ゼッタイMUST断面』に乗せて、各キャラクターの断面が精細に描かれたり、悪魔たちが上下に飛び跳ねたりする、『ドロヘドロ』らしいショッキング＆カオスな映像に。
エンディング映像は、エンディングテーマ『Returnトゥ頭（ヘッド）』に乗せて、悪魔・チダルマが倒れているエレベーターに、何事もないかのように、煙ファミリーたちが入れ代わり立ち代わり乗り込んでくる様子が描かれた、ちょっぴりシュールかつ、1シチュエーションながらもキャラクターたちのコミカルなやり取りがうかがえる映像となっている。
また、3月23日（月）0時より、各音楽配信サービスにて両主題歌の配信がスタート。早くもオープニング・エンディングそれぞれのフルサイズ楽曲をお楽しみいただけるので、ぜひチェックを。
さらに、3月25日（水）から2週間にわたり、YouTube「TOHO animationチャンネル」にて、『ドロヘドロ』Season1の期間限定無料配信が決定。全12話に加え、「Blu-ray BOX下巻」に収録されたOVA「魔のおまけ」も配信される。
今が追いつくチャンス！ ぜひこの機会に振り返っておこう。
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
（C）2020 林田球・小学館／ドロヘドロ製作委員会
＞＞＞OP＆EDノンクレジット映像場面カットをチェック！（写真14点）
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送をはたした。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となっている。
それぞれ、本作の音楽プロデュースも担当するクリエイティブ・ユニット「（K）NoW_NAME」の楽曲と、MAPPAによる独創的かつハイクオリティな映像が掛け合わされた、本編同様に何度も観たくなる中毒性バツグンの内容になっている。
オープニング映像は、オープニングテーマ『ゼッタイMUST断面』に乗せて、各キャラクターの断面が精細に描かれたり、悪魔たちが上下に飛び跳ねたりする、『ドロヘドロ』らしいショッキング＆カオスな映像に。
エンディング映像は、エンディングテーマ『Returnトゥ頭（ヘッド）』に乗せて、悪魔・チダルマが倒れているエレベーターに、何事もないかのように、煙ファミリーたちが入れ代わり立ち代わり乗り込んでくる様子が描かれた、ちょっぴりシュールかつ、1シチュエーションながらもキャラクターたちのコミカルなやり取りがうかがえる映像となっている。
また、3月23日（月）0時より、各音楽配信サービスにて両主題歌の配信がスタート。早くもオープニング・エンディングそれぞれのフルサイズ楽曲をお楽しみいただけるので、ぜひチェックを。
さらに、3月25日（水）から2週間にわたり、YouTube「TOHO animationチャンネル」にて、『ドロヘドロ』Season1の期間限定無料配信が決定。全12話に加え、「Blu-ray BOX下巻」に収録されたOVA「魔のおまけ」も配信される。
今が追いつくチャンス！ ぜひこの機会に振り返っておこう。
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
（C）2020 林田球・小学館／ドロヘドロ製作委員会
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