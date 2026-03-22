コベントリーMF坂元達裕が今季7G目イングランド・チャンピオンシップ（2部相当）コベントリー・シティに所属するMF坂元達裕が、現地時間3月21日のスウォンジー・シティ戦で1ゴールする活躍を見せ、チームのプレミアリーグ昇格へ向けた勝ち点3の獲得に大きく貢献した。前半38分までに2点を先行したコベントリーで、前半43分には右からのコーナーキックでファーサイドにいた坂元までボールが抜けてくると、右足でニアサイドを狙