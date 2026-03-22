コベントリーMF坂元達裕が今季7G目

イングランド・チャンピオンシップ（2部相当）コベントリー・シティに所属するMF坂元達裕が、現地時間3月21日のスウォンジー・シティ戦で1ゴールする活躍を見せ、チームのプレミアリーグ昇格へ向けた勝ち点3の獲得に大きく貢献した。

前半38分までに2点を先行したコベントリーで、前半43分には右からのコーナーキックでファーサイドにいた坂元までボールが抜けてくると、右足でニアサイドを狙ったシュートを決めて3-0とした。そのまま逃げ切ったコベントリーは、勝ち点を80に伸ばしてプレミアリーグ昇格に大きく近づいた。

地元メディア「コベントリー・テレグラフ」は坂元を「7.5から8点」と採点。「スタートから信じられないほど懸命に働き、奮闘した。執拗なプレスで2点目につながるミスを誘発し、その直後は低いシュートで3点目を奪った」と評価した。

坂元はこれが2試合ぶりのゴールで今季7点目。独特なリズムでのドリブルが持ち味のアタッカーは、プレミアへの切符を掴み取ることができるか。（FOOTBALL ZONE編集部）