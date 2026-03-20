引っ越しシーズンになると、賃貸物件の退去時トラブルが増加する。国民生活センターには、原状回復費用に関する相談が毎年1万件以上寄せられている。特に厄介なのが、入居時は親切だった大家が退去時に豹変するケースだ。今回は、破格の条件に飛びついた結果、退去時に痛い目を見た男性のエピソードを紹介する。◆相場より安いのに、さらに値下げしてくれた会社員の山田直樹さん（仮名・38歳）は2年前、転職を機に新しい部屋を探し