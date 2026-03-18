「hince（ヒンス）」は、光を味方につけて立体感を仕込む新作フェイスパウダー「ラディアンスUVルースパウダー（全2色）」を、2026年3月27日（金）よりQoo10にて先行発売。4月18日（土）より直営店で先行発売し、5月初旬より全国のバラエティショップにて順次発売する。■光をまとったようなツヤと透明感を叶えるさらっとした仕上がりで、光をまとったような上品なツヤと透明感を演出する“ラディアンス肌”にこだわったフェイスパ