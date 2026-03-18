「hince（ヒンス）」は、光を味方につけて立体感を仕込む新作フェイスパウダー「ラディアンスUVルースパウダー（全2色）」を、2026年3月27日（金）よりQoo10にて先行発売。4月18日（土）より直営店で先行発売し、5月初旬より全国のバラエティショップにて順次発売する。

■光をまとったようなツヤと透明感を叶える

さらっとした仕上がりで、光をまとったような上品なツヤと透明感を演出する“ラディアンス肌”にこだわったフェイスパウダー。

ダイヤモンドパウダーによる光拡散効果と、繊細なマイカをブレンドした設計により、粉っぽさを感じにくいなめらかな質感を実現。毛穴や肌の凹凸をふんわりとぼかしながら、自然な立体感を引き出す。

さらにSPF50+・PA++++の紫外線カット効果を備え、日中のUV対策にも対応。“ツヤ膜”のように軽やかに肌へフィックスし、内側からにじむようなツヤ感のある仕上がりへ導く。

■商品情報

VIVAWAVE.Co.,Ltd.

ラディアンスUVルースパウダーSPF50+・PA++++（ノンケミカル処方）2,200円（税込）

01 トランスルーセント02 シマリングベージュ