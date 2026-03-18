日本発のメイクアップアーティストブランド『シュウ ウエムラ（shu uemura）』は、ブランドのアーティストリーを体現するベースメイクの世界を​楽しめるポップアップイベント「shu sento」を2026年3月27日（金）から4月2日（木）に開催する。​「shu sento」は、旗艦店“シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス”が「銭湯」をテーマに姿を変え、ぬくもりと温かみのある空間で五感を使って楽しみながら、自分にぴった