「ビオデルマ」が、ブランド初となるキャラクターコラボとして『サンシビオ H2O（250mL）× リラックマ オリジナル ヘアバンド セット』を2026年3月13日（金）よりPLAZA・ロフトにて先行発売し、4月8日（水）より全国発売する。■限定ヘアバンドの特別セット今回登場するのは、ロングセラーのスキンケアクレンジング「サンシビオ H2O（250mL）」に、リラックマデザインのオリジナルヘアバンドをセットにした限定アイテム。「サンシ