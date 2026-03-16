「ビオデルマ」が、ブランド初となるキャラクターコラボとして『サンシビオ H2O（250mL）× リラックマ オリジナル ヘアバンド セット』を2026年3月13日（金）よりPLAZA・ロフトにて先行発売し、4月8日（水）より全国発売する。

■限定ヘアバンドの特別セット

今回登場するのは、ロングセラーのスキンケアクレンジング「サンシビオ H2O（250mL）」に、リラックマデザインのオリジナルヘアバンドをセットにした限定アイテム。

「サンシビオ H2O」は、コットンで拭き取るだけでメイクや汚れをするんと落としながら、肌のうるおいを守るスキンケアクレンジング。やさしい使い心地で、毎日のクレンジングを快適にサポートする。

セットのオリジナルヘアバンドは、リラックマの愛らしいデザインを採用。スキンケアタイムをより楽しく、心地よいひとときへ導くアイテムとなる。

■商品情報

NAOS JAPAN

サンシビオ H2O（250mL）× リラックマ オリジナル ヘアバンド セット3,069円（税込）