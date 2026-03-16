Netflix（ネットフリックス）の人気アニメ映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』（以下、『ケデハン』）が、映画界最高権威のアカデミー賞授賞式で長編アニメーション賞に輝いた。 『ケデハン』は15日、米国ロサンゼルス（LA）のハリウッド・ドルビー・シアターで開催された第98回アカデミー賞授賞式で、長編アニメーション賞の受賞作として名前を呼ばれた。これにより『ケデハン』は、今年1月のゴールデングローブ賞、先月