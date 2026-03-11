「練習試合のための名古屋―大阪間の移動、そして初戦のための東京への移動には新幹線が使われました。駅には数百人ものファンが駆けつけましたが、警護にかなり多くの人員が割かれたようです」（スポーツ紙記者）日本での一挙手一投足に注目が集まる大谷。ブランドアンバサダーを務める警備サービス会社「セコム」などによって、厳戒態勢が敷かれているという。「制服のSPと私服のSPが“チーム大谷”として編成され、身辺警護にあ