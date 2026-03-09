【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月11日21時より、櫻坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルにて、14thシングル「The growing up train」のリリースを記念したスペシャル番組が生配信される。 ■藤吉夏鈴、田村保乃、的野美青、村山美羽、浅井恋乃未、勝又春の6名が出演 この配信番組には、「The growing up train」のセンターを務める藤吉夏鈴の他、田村保乃、的野美青、村山美羽、浅井恋乃未、勝又春の6名