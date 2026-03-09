昨年デビュー25周年を迎え、今年2月に最新デジタルシングル「ラッキーアイラブユー」をリリースした歌手のAIが、3月1日放送の「日曜日の初耳学」に登場。林修を聞き手に、自身の歩んできたキャリアや家族への思いを語ったトークが「泣ける」と注目を集めている。■母との思い出に感極まる「家族の話はダメですね」ポジティブなメッセージを込めた楽曲はもちろん、視聴者のお悩みに答える番組「眠れぬ夜はAIさんと」(NHK Eテレ)での