昨年デビュー25周年を迎え、今年2月に最新デジタルシングル「ラッキーアイラブユー」をリリースした歌手のAIが、3月1日放送の「日曜日の初耳学」に登場。林修を聞き手に、自身の歩んできたキャリアや家族への思いを語ったトークが「泣ける」と注目を集めている。

■母との思い出に感極まる「家族の話はダメですね」



ポジティブなメッセージを込めた楽曲はもちろん、視聴者のお悩みに答える番組「眠れぬ夜はAIさんと」(NHK Eテレ)での前向きな言葉も話題のAI。林が「(番組では)相談を受けた時、どう考えるんですか？」と問いかけると「だいたいみんな、答えは『今でしょ』なんですよ。今やらないから悩みになってるんですよ」とユーモアも交えて答え、明るい笑顔を見せた。

周囲を元気にするポジティブオーラは、彼女の両親、特に母バーバラさんの影響が大きいという。母からの言葉で印象に残っているものは？という林の質問に、AIは「私が自信を失っていた時、『It's okay. You are my star.』って、別に誰からも好かれてなくてもあなたは私のスターだから大丈夫だよ、みたいな...」と言いながら、みるみる涙目に。「家族の話はダメですね、感情的になってしまって...」と、家族愛にあふれた人柄の一端を覗かせた。

■母バーバラさん登場、「ママへ」をアカペラ歌唱



番組ではこの日、母バーバラさんのいるロサンゼルスと、妹の幸さんがいる東京、そしてスタジオを結ぶ三元中継を実施。バーバラさんの子育てについて、母娘の間でトークに花が咲く一幕もあった。

AIの誕生を機に米・ロサンゼルスから父の故郷・鹿児島に移り住んだ当時、日本の言葉も文化も何も知らなかったバーバラさんは育児書や教育本を100冊読んで学び、「挨拶ができる子、そして失敗しても自分で決める子に」をモットーに子育てに没頭したという。現在はフォトグラファーとして活動する幸さんも「すべてにおいて否定されたことはほとんどないと思います」と子供時代を回想した。

今では2児の母でもあるAIも、「私も自分の子どもに対して、なってほしい姿を見せないとな、とか。親なんだけど、すごい人だなっていうリスペクトがある。バーバラの子どもでよかった」としみじみ。AIが母への感謝の思いを込めた自作曲「ママへ」をアカペラで熱唱すると、バーバラさんも涙を拭きながら聴き入り、AIも途中から「ダメだ、泣いて歌えない...」と号泣した。



■15歳で単身渡米、つらい日々を乗り越えた強い心



"自分で自分の道を決められるようになってほしい"というバーバラさんの願い通り、15歳の時、歌手になりたいという夢のため米・ロサンゼルスに旅立ったAI。だが、苦しい経験もあった。高校生の時に現地でゴスペル隊の一員となったが、参加した当初はメンバーに溶け込めず、孤立。誰も挨拶を返さない、隣に座らない、といった扱いを受けたという。

その様子を見て胸を痛めたバーバラさん。だがAIの勧めで一度日本に戻った。そして半年後、再び様子を見にロスに向かったバーバラさんが見たのは全く違う光景だった。

「みんなAIちゃんのことが好きになって、隣に座りたい、彼女と話したいって。本当にうれしかったです。AIちゃんはすごく心が強い人」とバーバラさん。AIは、「(当初の状況は)差別ではなくて、私を知らなかっただけ。私がいきなり来たから、そんな(打ち解けない)のは当たり前だなって」としみじみ振り返った。

■苦しかったデビュー当時「思ってたものとはまったく違うスタート」

18歳の時にロサンゼルス留学から帰国し、日本で歌手デビューを果たした。だが、クラブシーンでは熱狂的な支持を集めたもののブレイクには時間がかかった。

「自信満々で(日本に)帰ったんです。でも、思ってたものとはまったく違うスタートで...」とAI。デビュー5年目の23歳の時、自ら歌詞も手掛けたバラード「Story」が大ヒットし、「NHK紅白歌合戦」に出場したことで知名度は一気に全国区に。2011年東日本大震災後の日本を元気づけてほしい、という楽曲依頼に応えて作詞作曲した「ハピネス」も広く愛される名曲となった。

番組では、留学中のロサンゼルスで出会って以来27年にわたりプライベートでも親交の深い木梨憲武、そして夫でロック歌手の HIRØと2人の子どもたちからもコメントが寄せられ、2時間に及ぶ収録のうちAIが涙を見せていた時間はなんと合計23分。圧倒的な歌唱力の裏側にある、家族や近しい人々との強い絆と情熱が窺える対談となった。



■「『大丈夫だよ』という思いを伝えたい」

最新デジタルシングル「ラッキーアイラブユー」にも、そんなAIの愛情あふれる想いが込められている。ジャケットを撮影したのは、妹の幸さんだという。

「いろんな人にいろんな時期があって、それでもこの曲を聴いた時に少しでも『誰かが愛してくれてるな』とか、どうせ自分なんか...と思ってる人に『大丈夫だよ』とか、そういう思いを伝えたい。『ラッキーアイラブユー』っていうタイトルだから(ジャケットも)『あなたが好きになれてラッキーだ』という気持ちを出したいなと思いました」と、新曲に込めた思いも打ち明けた。

家族や周囲の人々と深い愛情でつながっていることが全編から伝わるインタビューに、スタジオで見ていた田村淳も「みんな泣くよね...。『初耳学』で泣くと思わなかった」と涙。視聴者からも「愛されて育ったAIちゃんだから差別ではなく知らないだけ、って言えるんだね。本当に素敵！」「AIさんの人柄にほっこりした」「AIさん以前から好きだったけど、あんなに涙を流して家族思いな姿を見てもっと好きになった！」「『ママへ』のくだりは涙不可避」といった感動の声が上がっていた。

TVerでは＜インタビュアー林修 AI編＞を見逃し配信中。母・バーバラさん、妹・幸さんとの微笑ましいやり取りに加え、"親友"木梨憲武や夫・HIRØと2人の愛するわが子からのメッセージと、それに涙を流すAIの愛情深い一面がギュッと詰まった内容となっている。

（MBSテレビ「日曜日の初耳学」2026年3月1日放送より）

