Penthouseが、2026年4月よりNHK Eテレにて放送されるアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズのオープニングテーマに新曲「一二三」が起用されたことを発表した。『魔入りました！入間くん』は、2017年3月から「週刊少年チャンピオン（秋田書店）」にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数2,000万部を突破する作品だ。どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな