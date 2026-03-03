Penthouseが、2026年4月よりNHK Eテレにて放送されるアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズのオープニングテーマに新曲「一二三」が起用されたことを発表した。

『魔入りました！入間くん』は、2017年3月から「週刊少年チャンピオン（秋田書店）」にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数2,000万部を突破する作品だ。どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーになっている。

本アニメのために書き下ろした新曲「一二三」は、今シーズンのストーリーの目玉でもある“音楽祭”というキーワードに寄り添った、ブラスセクションとピアノのプレイが炸裂したPenthouseらしいファンキーなアップチューンに仕上がっているという。

◆ ◆ ◆

◾️浪岡真太郎（Vo, G）コメント

コミカルでポップな世界観の中に、ふと胸が熱くなる瞬間がある、そんな作品の素晴らしさを、魔界と音楽を絡めた章のオープニング曲という形で表現しました。クールさと賑やかさの狭間で、思わず踊り出したくなるような一曲になっていると思います。作品と一緒に愛して頂けたら幸いです！

◆ ◆ ◆

アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズは、4月4日18時25分より初回放送スタート、全24話放送予定だ。オープニングテーマとともにぜひチェックしてほしい。

Penthouseは、3月16日に自身初の日本武道館単独公演＜Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”＞開催する。なお、チケットはすでにソールドアウトを記録。

◾️アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ 放送日時：NHK Ｅテレ

2026年4月4日放送スタート 毎週土曜18:25〜(全24話)

原作:西 修(秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載)

総監督：森脇真琴

監督：辻橋綾佳

アニメーション制作：BNピクチャーズ

製作：魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会

公式サイト：https://www.nhk-character.com/chara/iruma/

公式X：@nep_irumakun

◾️＜Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”＞ 2026年3⽉16⽇（月）東京・日本武道館 SOLDOUT!!

開場18:00 / 開演19:00

《問》ホットスタッフ・プロモーション

TEL：050-5211-6077（平日 12:00〜18:00）

◾️イベント出演情報 2026年

3/13（金）＜武部聡志プロデュース 『ジブリをうたう』 コンサート その２＞＠東京国際フォーラム ホール A ※浪岡・大島出演

3/20（金）＜武部聡志プロデュース 『ジブリをうたう』 コンサート その２＞＠グランキューブ大阪※浪岡・大島出演

4/5（日）＜Cross-stage Vol.2:Chilli Beans. × Penthouse＞＠東京・豊洲PIT

5/8（金）＜M2 presented by e-Broad」at Zepp Osaka Bayside＞

5/14（木）＜M2 presented by e-Broad」at Zepp DiverCity＞ 詳細：https://penthouse-tokyo.com/live/